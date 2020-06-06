"Барселона" готова продать Дембеле этим летом

"Барселона" попытается продать вингера Усмана Дембеле этим летом.

Как сообщает Diario Sport, каталонцы планируют выставить игрока на трансфер в августе, по окончании сезона. Однако "Барса" вряд ли сможет выручить с его продажи большую сумму, так как игрок провел в этом сезоне всего девять игр. Последний раз Дембеле появлялся на поле 27 ноября.

Напомним, что "Барселона" приобрела Дембеле в 2017 году за 105 миллионов евро. Ранее интерес к французу проявляли "Ливерпуль", ПСЖ и "Ювентус".

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