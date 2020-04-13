"Барселона" готова продать Дембеле по сниженной цене

"Барселона" может продать французского нападающего Усмана Дембеле в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб готов снизить цену на футболиста до 60 миллионов евро. Впрочем, на сегодняшний день даже за эту сумму никто не готов купить форварда, опасаясь его травматизма. В настоящее время француз восстанавливается после очередной травмы.

Дембеле перешел в "Барселону" летом 2017 года из дортмундской "Боруссии". С учетом бонусов сумма трансфера составила 125 миллионов евро. Всего 22-летний игрок провел за каталонцев 74 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" определила альтернативную цель Мартинесу и Неймару. | http://soccernews.ru