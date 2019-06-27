"Барселона" готова продать Дембеле ради покупки Неймара
Руководство "Барселоны" приняло решение продать французского нападающего Усмана Дембеле, сообщает El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонскому клубу нужны средства на приобретение форварда ПСЖ Неймара.
Ранее сообщалось, что Дембеле неоднократно нарушал спортивный режим и опаздывал на тренировки. Несмотря на это, "Барселона" планировала сохранить игрока на следующий сезон.
В минувшем сезоне 22-летний Дембеле провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|38
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|Эспаньол
|38
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|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
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|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
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|Леванте
|38
|44
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|Реал Вальядолид
|38
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|17
|Сельта Виго
|38
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|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
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|Райо Вальекано
|38
|32