"Барселона" готова продать Дембеле в январе

Теги усман дембелебарселона

"Барселона" готова продать Дембеле в январе Фото: инстаграм Дембеле

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

Напомним, что каталонцам не удалось договориться с игроком о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

По сведениям Diario Sport, "Барса" готова продать француза в январе, чтобы выручить с его трансфера хоть какие-то средства.

"Барса" приобрела Дембеле в 2017 году за 145 миллионов евро.

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