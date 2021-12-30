"Барселона" готова продать Дембеле в январе

Фото: инстаграм Дембеле

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

Напомним, что каталонцам не удалось договориться с игроком о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

По сведениям Diario Sport, "Барса" готова продать француза в январе, чтобы выручить с его трансфера хоть какие-то средства.

"Барса" приобрела Дембеле в 2017 году за 145 миллионов евро.

Читайте также: Стали известны финансовые требования Дембеле по новому контракту с "Барселоной". | http://soccernews.ru