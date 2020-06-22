"Барселона" готова продать Дембеле за 60 миллионов евро

"Барселона", возможно, расстанется с вингером команды Усманом Дембеле этим летом. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, каталонцы готовы продать 23-летнего игрока за 50-60 миллионов евро. В футболисте заинтересован "Ливерпуль". Соглашение Дембеле с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне футболист забил 9 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом.

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