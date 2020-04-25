"Барселона" готова продать Эмерсона

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"Барселона" готова продать Эмерсона

Защитник Эмерсон Апаресидо не входит в планы тренерского штаба "Барселоны", сообщает Sport.es.

По информации источника, "блауграна" готова продать 21-летнего футболиста летом. Им интересуются "Эвертон", "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".

За бразильца "Барса" хочет выручить более 20 миллионов евро.

Каталонский клуб купил Эмерсона в 2019 году у "Атлетико Минейро" за 12 миллионов евро и сразу отправил его в аренду в "Бетис", где он проводит уже второй сезон.

Не пропустите: "Барселона" и "Манчестер Сити" поспорят за защитника "Бенфики". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Возможно,Альба занёс леприкону энную сумму или зализал одно место,чтобы убрать конкурента по позиции(но не по подлизанию!)В любом случае,Эмерсону успехов,гному позор!

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