"Барселона" готова продать Эмерсона

Защитник Эмерсон Апаресидо не входит в планы тренерского штаба "Барселоны", сообщает Sport.es.

По информации источника, "блауграна" готова продать 21-летнего футболиста летом. Им интересуются "Эвертон", "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".

За бразильца "Барса" хочет выручить более 20 миллионов евро.

Каталонский клуб купил Эмерсона в 2019 году у "Атлетико Минейро" за 12 миллионов евро и сразу отправил его в аренду в "Бетис", где он проводит уже второй сезон.

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