"Барселона" готова продать почти всех игроков основного состава

Руководство "Барселоны" в летнее трансферное окно готово рассмотреть предложения практически по всем футболистам основного состава, сообщает журналист радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.

По данным источника, каталонский клуб срочно нуждается в деньгах из-за финансового кризиса, спровоцированного пандемией китайского коронавируса.

Ранее сообщалось, что неприкасаемыми для руководства "Барселоны" являются вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Френки де Йонг и нападающий Лионель Месси. Ближайшим летом каталонцы намерены купить нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса и форварда ПСЖ Неймара.

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