"Барселона" готова продать почти всех игроков основного состава

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"Барселона" готова продать почти всех игроков основного состава

Руководство "Барселоны" в летнее трансферное окно готово рассмотреть предложения практически по всем футболистам основного состава, сообщает журналист радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.

По данным источника, каталонский клуб срочно нуждается в деньгах из-за финансового кризиса, спровоцированного пандемией китайского коронавируса.

Ранее сообщалось, что неприкасаемыми для руководства "Барселоны" являются вратарь Марк-Андре тер Штеген, полузащитник Френки де Йонг и нападающий Лионель Месси. Ближайшим летом каталонцы намерены купить нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса и форварда ПСЖ Неймара.

 

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Комментарии

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lesnovsky

Большинство - на выход!!!... Бартомеу - первый в этом списке....

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

75 млн? Коут же ивалид, уоторый больше не сможет толком ходить (диктатура Лео его угробила с концами). Нужно просто отпустить эту сломанную бразильскую судьбу, без всяких сцен и денег... хороший же был футболист до перехода в Барсу, зачем было покидать Англию ради капризов грозы Эйбаров? Теперь даже просто передвигать ногами для Коута будет счастьем! Visc el Barca!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вычеркиваём Лео из списка неприкасаемых,продаём,на вырученные деньги покупаем Роналду,он берёт для нас ЛЧ!All people Happy!

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