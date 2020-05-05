"Барселона" готова продать права на название домашнего стадиона сроком на 25 лет

Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер заявил, что клуб рассматривает вариант с продажей прав на название домашнего стадиона "Камп Ноу" на 25 лет.

Ранее стало известно, что "Барселона" продаст права на нейминг стадиона на год, а средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

"Мы можем продать права на название стадиона на 25 лет. Доход от первого года мы направим на борьбу с пандемией коронавируса, а от следующих 25 лет - на коммерческие цели", - цитирует Кардонера ESPN.

Напомним, что в настоящее время чемпионат Испании и еврокубки приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Это привело к большим финансовым потерям у топ-клубов.

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