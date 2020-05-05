"Барселона" готова продать права на название домашнего стадиона сроком на 25 лет

19 Теги барселона

"Барселона" готова продать права на название домашнего стадиона сроком на 25 лет

Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер заявил, что клуб рассматривает вариант с продажей прав на название домашнего стадиона "Камп Ноу" на 25 лет.

Ранее стало известно, что "Барселона" продаст права на нейминг стадиона на год, а средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

"Мы можем продать права на название стадиона на 25 лет. Доход от первого года мы направим на борьбу с пандемией коронавируса, а от следующих 25 лет - на коммерческие цели", - цитирует Кардонера ESPN.

Напомним, что в настоящее время чемпионат Испании и еврокубки приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Это привело к большим финансовым потерям у топ-клубов.

Не пропустите: "Барселона" предложила за Лаутаро 80 миллионов евро и трёх защитников. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Что не сделашь ради зарплаты Лео ...

Ответить
jugulator
Пьянь

А ты большой фанат Месси, судя по количеству постов о нем. Закинул бы деньжат в фонд нового контракта Лео, как истинный труфэн.

Ответить
Л.К

С чего это он закинет?у нас что стипендию в школах стали платить?

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ничто не подделаешь.Количество новостей о нём за один день явно превосходит другие темы плюс всегда есть реакция от всяких клоунов типа слабоумного лесновского.

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

А зачем я буду подкидывать унылому картону?Он уже себе выбил незаслуженные 100 млн.Ему хватит!Месси ненасытный как какой-то педофил ботоксный!

Ответить
jugulator
Пьянь

Это не я пишу про Месси уйму комментариев каждый день.

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Потому что ты более цивилизованный , чем Хрыстя(ты создаёшь такое ощущение).И это прекрасно!Это как раз отделяет тебя от остального сброда.

jugulator
Пьянь

Так ты же фанат, нужно помочь.

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Ты фанат ёвонный, не я .Вот и подкидывай.А вообще тебе и другим пора взрослеть и не строить себе кумиров)

Л.К

Опять львёнок теребонькнул на лёньку))я буду звать тебя теперь лёнька теребонькин))

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Как штырит тебя от коньяка)Педофил что ли ?

Ответить
Л.К

Кролики не едят мясо)ток морковку)да не плачь ты так,судьба у тебя такая)

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Есть мужские морковки - твоя судьба,кролик)

Л.К

Ага)))не будите льва,а то проснётся морковки попросит)))

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Лев любит мясо,а всяким ЛГБТ+ типа тебя явно нравятся сантиметровые морковки(ты сам признался)

Л.К

Откуда у кроликов член то)))вот откормим тебя морковкой,может возмужаешь хоть)))начнешь по девкам бегать,не всю же жизнь на лёньку теребонькать свой сантиметр))

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Так у тебя его и нет...А я Лев , не забывай ...

Л.К

Я тут с соседом по даче как раз,он посадкой занимается.обещал морковки по осени тебе накопать)))

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Посадкой тебя на чёрный диван?)А морковка тебе нужнее)Ты же любишь её сувать в одно место(в твоём рту уже мой член,поэтому...)

главное

Мамаев рассказал, продолжает ли он дружить с Кокориным

Мамаев рассказал, продолжает ли он дружить с Кокориным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов