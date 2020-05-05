"Барселона" готова продать права на название домашнего стадиона сроком на 25 лет
Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер заявил, что клуб рассматривает вариант с продажей прав на название домашнего стадиона "Камп Ноу" на 25 лет.
Ранее стало известно, что "Барселона" продаст права на нейминг стадиона на год, а средства пойдут на борьбу с коронавирусом.
"Мы можем продать права на название стадиона на 25 лет. Доход от первого года мы направим на борьбу с пандемией коронавируса, а от следующих 25 лет - на коммерческие цели", - цитирует Кардонера ESPN.
Напомним, что в настоящее время чемпионат Испании и еврокубки приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Это привело к большим финансовым потерям у топ-клубов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14