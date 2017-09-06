"Барселона" готова продать Рафинью в январе

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"Барселона" готова продать Рафинью в январе

"Барселона" готова расстаться с полузащитником Рафиньей Алькантарой во время зимнего трансферного окна, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в январе каталонский клуб намерен выслушать предложения о продаже 24-летнего бразильца. При этом в потенциальную сделку "сине-гранатовые" планируют включить опцию обратного выкупа.

Сам Рафинья хочет покинуть "Барселону", чтобы в преддверии ЧМ-2018 иметь стабильную игровую практику. В услугах перспективного хавбека заинтересованы "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Интер" и "Милан". | http://soccernews.ru

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