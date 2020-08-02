"Барселона" готова продать Ракитича в "Севилью" за определенную сумму
Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич может вернуться в "Севилью".
Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы хотят продать 32-летнего игрока этим летом и готовы отпустить хорвата в "Севилью" за 10 миллионов евро. Сам Ракитич заинтересован в возвращении в андалусийский клуб.
Соглашение Ракитича с "Барсой" истекает следующим летом. За "Севилью" он выступал с 2011 по 2014 год, после чего перебрался в "Барселону".
В этом сезоне на счету Ракитича один гол и четыре ассиста в 41 матче.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14