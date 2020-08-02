"Барселона" готова продать Ракитича в "Севилью" за определенную сумму

Хавбек "Барселоны" Иван Ракитич может вернуться в "Севилью".

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонцы хотят продать 32-летнего игрока этим летом и готовы отпустить хорвата в "Севилью" за 10 миллионов евро. Сам Ракитич заинтересован в возвращении в андалусийский клуб.

Соглашение Ракитича с "Барсой" истекает следующим летом. За "Севилью" он выступал с 2011 по 2014 год, после чего перебрался в "Барселону".

В этом сезоне на счету Ракитича один гол и четыре ассиста в 41 матче.

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