"Барселона" готова продать Ракитича за 50 миллионов евро

"Барселона" может продать в летнее трансферное окно хорватского полузащитника Ивана Ракитича, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб готов расстаться с футболистом за 50 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляют "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич провел за "Барселону" 43 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач.

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