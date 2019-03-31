"Барселона" готова продать Ракитича за 50 миллионов евро

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"Барселона" готова продать Ракитича за 50 миллионов евро

"Барселона" может продать в летнее трансферное окно хорватского полузащитника Ивана Ракитича, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб готов расстаться с футболистом за 50 миллионов евро. Интерес к хавбеку проявляют "Интер" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич провел за "Барселону" 43 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Зря, он ещё нужен Барсе, тем более, что он намного лучше того же Артуро Видаля.

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