"Барселона" готова продать Семеду

Правый защитник "Барселоны" Нелсон Семеду близок к уходу из каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "блауграна" готова продать португальского фулбека уже зимой. Поиском вариантов трудоустройства игрока уже занимается спортивный директор Эрик Абидаль.

Примечательно, что прошлым летом у "сине-гранатовых" были предложения по трансферу 26-летнего футболиста, но тогда он был неприкасаемым.

Семеду выступает за "Барсу" с 2017 года, сыграл 100 матчей, забил 1 гол и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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