"Барселона" готова продать Семеду

Теги барселонанелсон семеду

"Барселона" готова продать Семеду

Правый защитник "Барселоны" Нелсон Семеду близок к уходу из каталонского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "блауграна" готова продать португальского фулбека уже зимой. Поиском вариантов трудоустройства игрока уже занимается спортивный директор Эрик Абидаль.

Примечательно, что прошлым летом у "сине-гранатовых" были предложения по трансферу 26-летнего футболиста, но тогда он был неприкасаемым.

Семеду выступает за "Барсу" с 2017 года, сыграл 100 матчей, забил 1 гол и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

Не пропустите: Вальверде не ждёт новичков в "Барселоне" этой зимой. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фиорентина" уволила Монтеллу

"Фиорентина" уволила Монтеллу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 17 36
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 17 36
3 Севилья Севилья 17 31
4 Хетафе Хетафе 17 30
5 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 17 29
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 17 28
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 17 27
8 Валенсия Валенсия 17 27
9 Гранада Гранада 18 24
10 Осасуна Осасуна 17 23
11 Леванте Леванте 17 23
12 Бетис Бетис 17 23
13 Вильярреал Вильярреал 17 22
14 Алавес Алавес 17 19
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 17 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 17 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 17 14
19 Леганес Леганес 17 10
20 Эспаньол Эспаньол 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов