"Барселона" готова продать Силлессена за 50 миллионов евро

Голландский вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб готов расстаться с голкипером за 50 миллионов евро, хотя отступные в его контракте составляет 60 миллионов. Силлессен сам попросил о трансфере, так как хочет иметь регулярную игровую практику. В случае ухода голландца "Барселона" купит нового вратаря.

В нынешнем сезоне 29-летний Силлессен провел за "Барселону" семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей.

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