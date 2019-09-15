"Барселона" готова продать Умтити

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"Барселона" готова продать Умтити

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может покинуть клуб предстоящей зимой.

Как сообщает Calciomercato, руководство клуба полагает, что футболист не сможет вернуться на прежний уровень из-за постоянных травм.

Напомним, что Умтити травмировался в расположении сборной Франции и выбыл на 5-6 недель.

Контракт француза с клубом рассчитан до лета 2023 года. Летом интерес к нему проявлял "Манчестер Юнайтед".

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