"Барселона" готова продать Умтити

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"Барселона" готова продать Умтити

Защитник "Барселоны" 

По информации Sport.es, "сине-гранатовые" выразили готовность продать 26-летнего футболиста ближайшим летом, чтобы выручить деньги на другие трансферы.

Заменить французского центрбека клуб намерен более молодым игроком с меньшей зарплатой.

Умтити выступает за "Барсу" с 2016 года, сыграл 114 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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