"Барселона" готова продать Умтити
Защитник "Барселоны"
По информации Sport.es, "сине-гранатовые" выразили готовность продать 26-летнего футболиста ближайшим летом, чтобы выручить деньги на другие трансферы.
Заменить французского центрбека клуб намерен более молодым игроком с меньшей зарплатой.
Умтити выступает за "Барсу" с 2016 года, сыграл 114 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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|19
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|35
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|Севилья
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
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