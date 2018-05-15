"Барселона" готова продать "Валенсии" двух своих игроков

Теги барселонаваленсияандре гомешпако алькасер

"Барселона" готова продать "Валенсии" двух своих игроковКаталонская "Барселона" готова продать "Валенсии" двух своих игроков, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "летучие мыши" заинтересованы в возвращении на "Месталью" полузащитника Андре Гомеша и форварда Пако Алькасера. "Сине-гранатовые" готовы расстаться с обоими игроками за сумму в 60 миллионов евро.

Напомним, Месси оказался самым полезным игроком в текущем розыгрыше Ла Лиги. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
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