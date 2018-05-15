Каталонская "Барселона" готова продать "Валенсии" двух своих игроков, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "летучие мыши" заинтересованы в возвращении на "Месталью" полузащитника Андре Гомеша и форварда Пако Алькасера. "Сине-гранатовые" готовы расстаться с обоими игроками за сумму в 60 миллионов евро.

Напомним, Месси оказался самым полезным игроком в текущем розыгрыше Ла Лиги. | soccernews.ru