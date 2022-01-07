"Барселона" готова продлить контракт с Серхи Роберто, но при одном условии

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"Барселона" готова продлить контракт с Серхи Роберто, но при одном условии

Фото инстаграм Серхи Роберто

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто может остаться в команде, если согласится на значительное сокращение зарплаты.

По информации Marca, в случае уменьшения оклада 29-летнему футболисту готовы предложить новый контракт на два года.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Роберто сыграл за "Барсу" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Сейчас он восстанавливается после операции на бедре.

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