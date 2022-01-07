"Барселона" готова продлить контракт с Серхи Роберто, но при одном условии
Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто может остаться в команде, если согласится на значительное сокращение зарплаты.
По информации Marca, в случае уменьшения оклада 29-летнему футболисту готовы предложить новый контракт на два года.
Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2022 года.
В текущем сезоне Роберто сыграл за "Барсу" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Сейчас он восстанавливается после операции на бедре.
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|19
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|4
|Севилья
|20
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|5
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
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|Эспаньол
|20
|14