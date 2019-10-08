"Барселона" готова продлить контракт с тер Штегеном
"Барселона" планирует предложить продлить контракт голкиперу команда Марку тер Штегену. Об этом сообщает Marca.
По данным источника, руководство каталонского клуба довольно результатами 27-летнего игрока в этом сезоне, поэтому хотят продолжить сотрудничество с ним.
Нынешний контракт вратаря с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2022 года.
Тер Штеген перешёл в "Барселону" в 2014 году. В этом сезоне в 8 матчах он пропустил 10 голов и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2