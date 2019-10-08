"Барселона" готова продлить контракт с тер Штегеном

"Барселона" планирует предложить продлить контракт голкиперу команда Марку тер Штегену. Об этом сообщает Marca.



По данным источника, руководство каталонского клуба довольно результатами 27-летнего игрока в этом сезоне, поэтому хотят продолжить сотрудничество с ним.



Нынешний контракт вратаря с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2022 года.



Тер Штеген перешёл в "Барселону" в 2014 году. В этом сезоне в 8 матчах он пропустил 10 голов и сделал 1 ассист.

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