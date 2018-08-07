"Барселона" готова рассмотреть 100-миллионное предложение по Дембеле из АПЛ

Каталонская "Барселона" может расстаться в текущее трансферное окно со своим вингером Усманом Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, руководство "сине-гранатовых" планирует всерьез рассмотреть вариант с продажей 21-летнего француза лондонскому "Арсеналу", который готовится сделать предложение по нему в размере 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 24 матчах за "Барселону".

Напомним, "Арсенал" намерен взять Дембеле в аренду, после чего выкупить его контракт. | soccernews.ru