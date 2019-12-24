"Барселона" готова расстаться с двумя игроками в январе

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"Барселона" готова расстаться с двумя игроками в январе

Игроки "Барселоны" защитник Жан-Клер Тодибо и полузащитник Карлес Аленья могут покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям издания, интерес к Аленья проявляют "Хетафе" и "Бетис", которые готовы арендовать его в январе. Сам игрок не прочь сменить клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику. "Барселона" готова отпустить его в "Бетис", так как в клубе считают, что севильский клуб подходит игроку больше, чем мадридский.

Тодибо имеет несколько предложений от немецких и итальянских клубов.

21-летний Аленья в нынешнем сезоне провел за "Барселону" пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. На счету 19-летнего Тодибо три матча.

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Комментарии

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lesnovsky

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