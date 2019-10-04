"Барселона" готова расстаться с Гризманном, если у него не ладятся отношения с Месси

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"Барселона" готова расстаться с Гризманном, если у него не ладятся отношения с Месси

Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн может войти в сделку по возвращению Неймара из ПСЖ.

По сведениям Le10Sport, футболист сможет избежать этого, если только улучшит свои отношения с капитаном каталонцев Лионелем Месси. Отмечается, что аргентинец до сих пор упрекает клуб в том, что они подписали Гризманна и не смогли вернуть Неймара.

Напомним, что Неймар хотел вернуться в "Барселону" минувшим летом, однако ПСЖ не отпустил бразильца.

В текущем сезоне Гризманн сыграл 9 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Как? Привезти карлика на склад с гетрами,а внутри них конфетки для аргентинского победителя

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ты веришь каким-то сведениям каких-то продажных журнашлюх?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Такая ситуация есть(или была)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Такая ситуация есть(или была)

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