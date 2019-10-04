"Барселона" готова расстаться с Гризманном, если у него не ладятся отношения с Месси
Форвард "Барселоны" Антуан Гризманн может войти в сделку по возвращению Неймара из ПСЖ.
По сведениям Le10Sport, футболист сможет избежать этого, если только улучшит свои отношения с капитаном каталонцев Лионелем Месси. Отмечается, что аргентинец до сих пор упрекает клуб в том, что они подписали Гризманна и не смогли вернуть Неймара.
Напомним, что Неймар хотел вернуться в "Барселону" минувшим летом, однако ПСЖ не отпустил бразильца.
В текущем сезоне Гризманн сыграл 9 матчей, в которых отметился тремя голами и тремя ассистами.
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