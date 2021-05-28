"Барселона" готова расстаться с Коутиньо

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"Барселона" готова расстаться с КоутиньоФото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо может покинуть "Барселону" предстоящим летом.

По информации источника, каталонцы готовы рассмотреть предложения и полностью открыт к продаже 28-летнего футболиста.

Однако сообщается, что лондонский "Арсенал" который ранее связывали с Коутиньо в прессе, на данный момент не рассматривает бразильца для усиления состава.

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