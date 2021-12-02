"Барселона" готова расстаться с несколькими футболистами

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" будет испытывать серьезные проблемы с подписыванием футболистов, если не сумеет продать нескольких игроков.

Как сообщает издание Cadena SER,есть вероятность того, что сине-гранатовые избавятся от защитников Клемана Лангле и Серджиньо Деста.

По информации источника, также допускается уход кого-то из игроков, которых "блауграна" не желает потерять.

Речь идет о защитнике Рональда Араухо, голкипере Марк-Андре тер Стегене и полузащитнике Френки де Йонге.

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