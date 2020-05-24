"Барселона" готова расстаться с Нето этим летом

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"Барселона" готова расстаться с Нето этим летом

Голкипер "Барселоны" Нето этим летом может покинуть каталонский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, сине-гранатовые готовы отпустить 30-летнего бразильца, однако сам игрок не хотел покидать команду.

Вместо него "Барселона" хочет привлечь вратаря второй команды испанского клуба Иньяки Пенью.

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