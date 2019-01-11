"Барселона" готова расстаться с одним из лидеров команды ради возвращения Неймара

Теги барселонафилиппе коутиньонеймарпсжтрансферы

"Барселона" готова расстаться с одним из лидеров команды ради возвращения Неймара

Будущее хавбека Филиппе Коутиньо в "Барселоне" находится под вопросом.

Как сообщает Goal.com, бразилец может стать жертвой желания каталонцев вернуть Неймара из ПСЖ. Коутиньо могут отпустить в другой клуб, а средства с его продажи будут направлены на трансфер Неймара. Напомним, что ПСЖ подписал Неймара за 222 миллиона евро.

Коутиньо перебрался в "Барселону" в январе 2018 года за 130 миллионов евро.

В этом сезоне на его счету шесть голов и четыре ассиста в 24 играх.

Читайте также: Журналист оценил шансы на переход звезды "Барселоны" в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" расстанется с еще одним футболистом

"Рубин" расстанется с еще одним футболистом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 40
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 35
3 Севилья Севилья 18 33
4 Алавес Алавес 18 31
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 30
6 Бетис Бетис 18 26
7 Хетафе Хетафе 18 25
8 Эспаньол Эспаньол 18 24
9 Жирона Жирона 18 23
10 Леванте Леванте 18 23
11 Валенсия Валенсия 18 22
12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 22
13 Эйбар Эйбар 18 22
14 Сельта Виго Сельта Виго 18 21
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 21
16 Леганес Леганес 18 19
17 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 19
18 Вильярреал Вильярреал 18 17
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 18 16
20 Уэска Уэска 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов