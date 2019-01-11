"Барселона" готова расстаться с одним из лидеров команды ради возвращения Неймара

Будущее хавбека Филиппе Коутиньо в "Барселоне" находится под вопросом.

Как сообщает Goal.com, бразилец может стать жертвой желания каталонцев вернуть Неймара из ПСЖ. Коутиньо могут отпустить в другой клуб, а средства с его продажи будут направлены на трансфер Неймара. Напомним, что ПСЖ подписал Неймара за 222 миллиона евро.

Коутиньо перебрался в "Барселону" в январе 2018 года за 130 миллионов евро.

В этом сезоне на его счету шесть голов и четыре ассиста в 24 играх.

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