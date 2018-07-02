"Барселона" готова расстаться с Паулиньо

Каталонская "Барселона" готова расстаться со своим полузащитником Паулиньо, информирует испанская пресса.

Сообщается, что главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде не будет выступать против возможной продажи бразильца, так как в следующем сезоне средняя линия его команды должна пополниться Серхи Роберто, Карлесом Аленьей, Френки де Йонгом и Артуром.

Напомним, в подписании Паулиньо заинтересован ПСЖ. | soccernews.ru