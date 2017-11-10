"Барселона" готова сделать Коутиньо вторым своим самым высокооплачиваемым игроком

Теги коутиньоливерпульбарселоналуис суареслионель месси

"Барселона" готова сделать Коутиньо вторым своим самым высокооплачиваемым игрокомКаталонская "Барселона" готова сделать полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо вторым своим самым высокооплачиваемым игроком.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае приобретения 25-летнего хавбека "красных" "сине-гранатовые" готовы будут предложить ему оклад, размер которого будет превышать сумму, получаемую в клубе Луисом Суаресом и его одноклубниками, но будет уступать только зарплате Лионеля Месси.

Напомним, "Барселона" готова заплатить 120 миллионов евро. | soccernews.ru

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