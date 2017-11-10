"Барселона" готова сделать Коутиньо вторым своим самым высокооплачиваемым игроком

Каталонская "Барселона" готова сделать полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо вторым своим самым высокооплачиваемым игроком.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае приобретения 25-летнего хавбека "красных" "сине-гранатовые" готовы будут предложить ему оклад, размер которого будет превышать сумму, получаемую в клубе Луисом Суаресом и его одноклубниками, но будет уступать только зарплате Лионеля Месси.

Напомним, "Барселона" готова заплатить 120 миллионов евро. | soccernews.ru