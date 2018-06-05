"Барселона" готова сделать предложение по Пьяничу

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"Барселона" готова сделать предложение по ПьяничуКаталонская "Барселона" готова сделать предложение по полузащитнику туринского "Ювентуса" Миралему Пьяничу.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" планируют побороться за 28-летнего хавбека, которого "старая синьора" оценила в 80 миллионов евро. Однако каталонский гранд не намерен удовлетворять финансовые запросы чемпиона Италии по боснийцу, рассчитывая несколько сбить цену на него.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус". | soccernews.ru

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