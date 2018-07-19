"Барселона" готова сделать солидное предложение по Азару

Каталонская "Барселона" готова сделать солидное предложение по ведущему игроку лондонского "Челси" Эдену Азару.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" намерены выложить за бельгийца 80 миллионов евро и включить в сделку по нему своего вингера Усмана Дембеле, которого они прошлым летом приобрели у дортмундской "Боруссии" за 115 миллионов евро.

Напомним, Месси наложил вето на исходящий трансфер "Барселоны". | soccernews.ru