"Барселона" готова сделать солидное предложение по Азару

Теги барселоначелсиэден азарусман дембеле

"Барселона" готова сделать солидное предложение по АзаруКаталонская "Барселона" готова сделать солидное предложение по ведущему игроку лондонского "Челси" Эдену Азару.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" намерены выложить за бельгийца 80 миллионов евро и включить в сделку по нему своего вингера Усмана Дембеле, которого они прошлым летом приобрели у дортмундской "Боруссии" за 115 миллионов евро.

Напомним, Месси наложил вето на исходящий трансфер "Барселоны". | soccernews.ru

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