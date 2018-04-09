"Барселона" готова сделать заманчивое предложение по защитнику "Баварии"

Теги барселонабавария мюнхендавид алабаандре гомеш

"Барселона" готова сделать заманчивое предложение по защитнику "Баварии"Каталонская "Барселона" готова сделать заманчивое предложение по защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе.

Так, по сведениям Sky Sports, за 25-летнего бека чемпионов Германии "сине-гранатовые" ближайшим летом будут готовы заплатить 50 миллионов евро и включить в сделку по нему своего полузащитника Андре Гомеша.

Напомним, "Барселона" уже несколько месяцев следит за Салахом. | soccernews.ru

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