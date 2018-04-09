"Барселона" готова сделать заманчивое предложение по защитнику "Баварии"

Каталонская "Барселона" готова сделать заманчивое предложение по защитнику мюнхенской "Баварии" Давиду Алабе.

Так, по сведениям Sky Sports, за 25-летнего бека чемпионов Германии "сине-гранатовые" ближайшим летом будут готовы заплатить 50 миллионов евро и включить в сделку по нему своего полузащитника Андре Гомеша.

Напомним, "Барселона" уже несколько месяцев следит за Салахом. | soccernews.ru