"Барселона" готова снизить цену на Силлессена

Каталонская "Барселона" готова снизить трансферную цену на своего голкипера Яспера Силлессена, информирует sport.es.

По сведениям издания, изначально "сине-гранатовые" не планировали расставаться с 29-летним вратарем менее чем за 60 миллионов евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока. Однако, учитывая желание самого голландца сменить команду, каталонский гранд готов пойти ему на встречу, несколько снизив свои финансовые требования к будущему потенциальному покупателю.

Напомним, "Барселона" вышла на контакт с окружением хавбека ПСЖ. | soccernews.ru