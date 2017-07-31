"Барселона" готова снизить сумму отступных за Неймара, но при одном условии

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"Барселона" готова снизить сумму отступных за Неймара, но при одном условии

"Барселона" готова снизить сумму отступных за бразильского форварда Неймара, которого хочет купить ПСЖ, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб пойдёт на такой шаг, если парижане включат в сделку итальянского хавбека Марко Верратти.

Напомним, что сумма отступных в контракте Неймара составляет 222 миллиона евро.

Не пропустите: "Барселона" может нарушить условия контракта с Неймаром. | http://soccernews.ru

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