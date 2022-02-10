"Барселона" готова согласиться на сделку с CVC при некоторых условиях

Фото: твиттер "Барселоны"\Автор неизвестен

"Барселона" готова согласиться на сделку с инвестиционными фондом CVC, который сотрудничает с Ла Лигой, сообщает журналист Адриа Сольдевила.

По информации источника, каталонцы подпишут контракт при условии, что клуб получит более 300 миллионов евро и не будет иметь ограничения в 15%, чтобы потратить их на приобретение игроков.

Отмечается, что по первоначальной сделке клуб должен был получить около 270 миллионов евро. Однако только 15% было бы выделено на покупку игроков. Остальные средства пошли бы на погашение долга (15%) и инфраструктуру (70%).

Сообщается, что банк Goldman Sachs поможет закрыть сделку.

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