"Барселона" готова уступить своего игрока "Манчестер Юнайтед"
Каталонская "Барселона" готова уступить своего защитника Йерри Мину "Манчестер Юнайтед", информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, "сине-гранатовые" будут не против отъезда 23-летнего бека на "Олд Траффорд", однако взамен ему они рассчитывают получить от "красных дьяволов" не менее 40 миллионов евро.
Напомним, Моуринью требует от "Манчестер Юнайтед" выделить 67 миллионов евро на покупку нового игрока. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31