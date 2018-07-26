"Барселона" готова уступить своего игрока "Манчестер Юнайтед"

Каталонская "Барселона" готова уступить своего защитника Йерри Мину "Манчестер Юнайтед", информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" будут не против отъезда 23-летнего бека на "Олд Траффорд", однако взамен ему они рассчитывают получить от "красных дьяволов" не менее 40 миллионов евро.

Напомним, Моуринью требует от "Манчестер Юнайтед" выделить 67 миллионов евро на покупку нового игрока. | soccernews.ru