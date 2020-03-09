"Барселона" готова увеличить зарплату Месси
"Барселона" ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, каталонский клуб готов повысить зарплату своему лидеру.
По действующему соглашению аргентинец зарабатывает ежегодно 40 миллионов евро "чистыми". Если он подпишет новый договор, то его оклад вырастет до 50 миллионов.
Нынешний контракт между форвардом и "сине-гранатовыми" истекает по окончании сезона 2020/21.
32-летний Месси провёл всю карьеру в "Барсе" и забил 627 голов в 718 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14