"Барселона" готова вернуть Неймара, если он извинится

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"Барселона" готова вернуть Неймара, если он извинится
"Барселона" будет не против вернуть нападающего Неймара, но при одном условии, передает El Chiringuito.

По данным источника, каталонцы будут готовы принять игрока, если он публично извинится за скандал, связанный с его уходом из команды в 2017 году. Тогда футболист вместе со своим отцом оттягивали время перехода в ПСЖ, чтобы получить бонусы от "Барселоны".

Его трансфер обошелся парижанам в 222 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что агент 27-летнего футболиста Пини Захави ведет переговоры с "Барселоной и "Реалом".

Напомним, бразилец перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году. В минувшем сезоне он участвовал в 17 матчах, отметившись 15 голами и 7 результативными передачами. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2022 года.

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