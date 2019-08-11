"Барселона" готова включить Коутинью в сделку по Неймару

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"Барселона" готова включить Коутинью в сделку по Неймару

"Барселона" продолжает вести переговоры с ПСЖ по поводу трансфера нападающего Неймара, передает RMC Sport.

По данным источника, каталонский клуб пытается ускорить переговоры по 27-летнему бразильцу. Сине-гранатовые хотят сделать официальное предложение парижанам. "Барса" готова предложить значительную сумму и включить в сделку своего полузащитника Филиппе Коутиньо. 

Ранее сообщалось, что "Барселона" не намерена платить за Неймара ни одного евро.

Напомним, что 27-летний форвард хочет вернуться в "Барселону", но готов также рассмотреть вариант с "Реалом".

Не пропустите: ПСЖ разрешил "Реалу" провести переговоры с Неймаром. | http://soccernews.ru
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