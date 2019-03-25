"Барселона" готова включить своего новичка в сделку по де Лигту

"Барселона" изучает различные варианты покупки капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб может включить в сделку по 19-летнему голландцу своего защитника Жан-Клера Тодибо, который только в январе присоединился к команде.

Ранее стало известно, что "Аякс" требует за своего лидера 100 миллионов евро, а "Барса" пока не готова предложить более 60 миллионов.

За ситуацией вокруг де Лигта также следят "Реал", "Ювентус", "Бавария", ПСЖ и клубы АПЛ.

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