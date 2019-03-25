"Барселона" готова включить своего новичка в сделку по де Лигту

1 Теги барселонааяксматтейс де лигтжан-клер тодиботрансферы

"Барселона" готова включить своего новичка в сделку по де Лигту

"Барселона" изучает различные варианты покупки капитана "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, каталонский клуб может включить в сделку по 19-летнему голландцу своего защитника Жан-Клера Тодибо, который только в январе присоединился к команде.

Ранее стало известно, что "Аякс" требует за своего лидера 100 миллионов евро, а "Барса" пока не готова предложить более 60 миллионов.

За ситуацией вокруг де Лигта также следят "Реал", "Ювентус", "Бавария", ПСЖ и клубы АПЛ.

Не пропустите: "Барселона" не будет выкупать Боатенга летом. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

artempavlov

теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://gg.gg/moiblog

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Будущие английские звёзды из 2013 года. Сбылись ли предсказания?

Будущие английские звёзды из 2013 года. Сбылись ли предсказания?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов