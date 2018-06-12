"Барселона" готова включить в сделку по Гризманну своего хавбека

Теги барселонаатлетико мадридантуан гризманнандре гомеш

"Барселона" готова включить в сделку по Гризманну своего хавбекаКаталонская "Барселона" продолжает предпринимать попытки подписать форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с включением в сделку по 27-летнему нападающему "матрасников" своего полузащитника Андре Гомеша, на которого не рассчитывает в новом сезоне их главный тренер Эрнесто Вальверде.

Напомним, Дешам заверил, что Гризманн останется в Испании. | soccernews.ru

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