"Барселона" готова включить в сделку по Гризманну своего хавбека

Каталонская "Барселона" продолжает предпринимать попытки подписать форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Так, по сведениям испанской прессы, "сине-гранатовые" рассматривают вариант с включением в сделку по 27-летнему нападающему "матрасников" своего полузащитника Андре Гомеша, на которого не рассчитывает в новом сезоне их главный тренер Эрнесто Вальверде.

Напомним, Дешам заверил, что Гризманн останется в Испании. | soccernews.ru