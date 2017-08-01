"Барселона" готова включить в сделку по Коутиньо своего ключевого хавбека

Теги иван ракитичбарселоналиверпульюрген клоппкоутиньо

"Барселона" готова включить в сделку по Коутиньо своего ключевого хавбекаКаталонская "Барселона" уже готовит новое предложение по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует испанская пресса, ради трансфера 25-летнего хавбека "красных" "сине-гранатовые" будут готовы пойти на несвойственный для себя шаг. Так, в "Барсе" рассматривают вариант с включением в сделку по бразильцу своего ключевого игрока - Ивана Ракитича, в услугах которого заинтересован главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Напомним, "Ливерпуль" определился с заменой для Коутиньо. | soccernews.ru

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