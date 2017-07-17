"Барселона" готова включить в сделку по Верратти еще одного своего игрока

Каталонская "Барселона" готова включить в сделку по полузащитнику французского ПСЖ Марко Верратти еще одного своего игрока.

Как информирует Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" намерены предложить парижанам за их 24-летнего хавбека 65 миллионов евро и одного из футболистов своей команды - Ивана Ракитича или Андре Гомеша, стоимость каждого из которых была оценена испанским грандом в 35 миллионов евро.

Напомним, Хави назвал Верратти идеальным подписанием для "Барселоны". | soccernews.ru