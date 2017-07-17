"Барселона" готова включить в сделку по Верратти еще одного своего игрока

Теги барселонапсжмарко верраттиандре гомешиван ракитич

"Барселона" готова включить в сделку по Верратти еще одного своего игрокаКаталонская "Барселона" готова включить в сделку по полузащитнику французского ПСЖ Марко Верратти еще одного своего игрока.

Как информирует Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" намерены предложить парижанам за их 24-летнего хавбека 65 миллионов евро и одного из футболистов своей команды - Ивана Ракитича или Андре Гомеша, стоимость каждого из которых была оценена испанским грандом в 35 миллионов евро.

Напомним, Хави назвал Верратти идеальным подписанием для "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Испытание чемпионом: "Динамо" принимает "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов