"Барселона" готова выплатить сумму отступных за вингера "Валенсии"

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"Барселона" готова выплатить сумму отступных за вингера "Валенсии"

"Барселона" готова выплатить сумму отступных за вингера "Валенсии" Феррана Торреса, сообщает Sport.es.

Клаусула 17-летнего футболиста, на которого также претендуют "Реал", "Ювентус" и ПСЖ, составляет восемь миллионов евро.

Действующий контракт Торреса с "Валенсией" истекает летом 2019 года.

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