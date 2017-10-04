"Барселона" готова выплатить сумму отступных за вингера "Валенсии" Феррана Торреса, сообщает Sport.es.

Клаусула 17-летнего футболиста, на которого также претендуют "Реал", "Ювентус" и ПСЖ, составляет восемь миллионов евро.

Действующий контракт Торреса с "Валенсией" истекает летом 2019 года.

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