"Барселона" готова выполнить условие "Ливерпуля"

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"Барселона" готова выполнить условие "Ливерпуля"

"Барселона" и "Ливерпуль" продолжают вести переговоры по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает испанская пресса.

Клубы сдвинулись с мёртвой точки, так как "сине-гранатовые" согласились выполнить условие "красных", а именно включить в сделку своего хавбека Серхи Роберто.

При этом "Барселона" категорически отказывается платить требуемые 150 миллионов евро, поэтому трудно сказать, достигнут ли в итоге каталонцы и мерсисайдцы какого-нибудь компромисса. | http://soccernews.ru

комментарии
Даня

Эх, зря Роберто отдают...Пригодится ещё.Ну ладно, не мне решать, что с игроками Барсы делать...

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