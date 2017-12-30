"Барселона" готова выполнить условие "Ливерпуля"

"Барселона" и "Ливерпуль" продолжают вести переговоры по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает испанская пресса.

Клубы сдвинулись с мёртвой точки, так как "сине-гранатовые" согласились выполнить условие "красных", а именно включить в сделку своего хавбека Серхи Роберто.

При этом "Барселона" категорически отказывается платить требуемые 150 миллионов евро, поэтому трудно сказать, достигнут ли в итоге каталонцы и мерсисайдцы какого-нибудь компромисса. | http://soccernews.ru