"Барселона" готова выслушать предложение ПСЖ по своему игроку

Каталонская "Барселона" не исключает варианта с продажей своего вингера Усмана Дембеле в ПСЖ, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" знают об интересе, который парижане проявляют к 21-летнему игроку. Но на сегодняшний день чемпион Франции пока не выходил на контакт с каталонским грандом по вопросу подписания перспективного футболиста. Однако в случае поступления по Дембеле официального предложения, "Барса" будет готова его изучить.

Напомним, "Барселона" все еще рассчитывает подписать Погба. | soccernews.ru