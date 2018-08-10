"Барселона" готова выслушать предложение ПСЖ по своему игроку

1 Теги усман дембелепсжбарселона

"Барселона" готова выслушать предложение ПСЖ по своему игрокуКаталонская "Барселона" не исключает варианта с продажей своего вингера Усмана Дембеле в ПСЖ, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "сине-гранатовые" знают об интересе, который парижане проявляют к 21-летнему игроку. Но на сегодняшний день чемпион Франции пока не выходил на контакт с каталонским грандом по вопросу подписания перспективного футболиста. Однако в случае поступления по Дембеле официального предложения, "Барса" будет готова его изучить.

Напомним,  "Барселона" все еще рассчитывает подписать Погба. | soccernews.ru

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