"Барселона" готова взять в долг 1,5 миллиарда евро ради нового проекта

Сосьос "Барселоны" согласились с предложением руководства клуба о займе в размере 1,5 миллиардов евро для финансирования проекта "Эспаи Барса", сообщает Marca.

По сведениям источника, в голосовании участвовали 455 членов клуба. "За" проголосовали 405 человек, 21 - против.

60 процентов от этой суммы займа планируется потратить по улучшение стадиона "Камп Ноу". Оставшаяся сумма будет потрачена на реконструкцию территории вокруг стадиона.

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