"Барселона" готова заплатить 15 млн евро за защитника "Ман Сити" Гарсию

"Барселоны" интересуется защитником "Ман Сити" Эриком Гарсией, сообщает El Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонский клуб готов заплатить за 19-летнего игрока 15 миллионов евро. Ранее представители "сине-гранатовых" уже делали предложение в размере 10 млн евро, но получили отказ.

В СМИ также писали, что футболист отклонил предложение "Сити" о новом контракте, который истекает в 2021 году.

В минувшем сезоне Гарсия провел 20 матчей во всех турнирах.

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