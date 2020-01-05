"Барселона" готова заплатить 35 миллионов евро за Клостерманна

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"Барселона" готова заплатить 35 миллионов евро за Клостерманна

Защитник "Лейпцига" Лукас Клостерманн может перейти в "Барселону". Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, каталонский клуб намерен приобрести 23-летнего футболиста на замену Рубена Семеду, которого "Барселона" хочет продать.

Сине-гранатовые рассчитывают потратить на трансфер защитника 35 миллионов евро. В этом сезоне он забил 2 гола в 23 матчах.

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