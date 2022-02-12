"Барселона" готова заплатить 60 миллионов евро за одного из лидеров "Бетиса"

Фото: инстаграм Набиля Фекира/Автор неизвестен

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Бетиса" Набилю Фекиру, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, каталонский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 60 миллионов евро. Впрочем, "Бетис" оценивает игрока в 80 миллионов.

В нынешнем сезоне 28-летний Фекир провел за "Бетис" 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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