"Барселона" готова заплатить 70 миллионов евро за игрока "Манчестер Юнайтед"

Теги барселонаманчестер юнайтедантони мартиаль

"Барселона" готова заплатить 70 миллионов евро за игрока "Манчестер Юнайтед"Каталонская "Барселона" нацелилась на вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют предпринять попытки подписать 22-летнего игрока "красных дьяволов" уже ближайшим летом. За него каталонский гранд готов будет выложить 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 41 матче за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, также на Мартиаля претендуют два европейских топ-клуба. | soccernews.ru

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