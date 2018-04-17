"Барселона" готова заплатить 70 миллионов евро за игрока "Манчестер Юнайтед"

Каталонская "Барселона" нацелилась на вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" планируют предпринять попытки подписать 22-летнего игрока "красных дьяволов" уже ближайшим летом. За него каталонский гранд готов будет выложить 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 10 результативных передач в 41 матче за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, также на Мартиаля претендуют два европейских топ-клуба. | soccernews.ru