"Барселона" готова заплатить крупную сумму и отдать двух игроков за "нового Пирло"

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Брешии" Сандро Тонали, которого называют "новым Пирло", сообщает Corrierre della Sera.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" готова заплатить за игрока 60 миллионов евро и отдать двух игроков молодежного состава.

Стоит отметить, что хавбек также входит в сферу интересов "Интера", "Милана" и "Ювентуса".

В нынешнем сезоне 19-летний Тонали провел за "Брешию" 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

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