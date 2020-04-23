"Барселона" готова заплатить крупную сумму и отдать двух игроков за "нового Пирло"
"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Брешии" Сандро Тонали, которого называют "новым Пирло", сообщает Corrierre della Sera.
По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" готова заплатить за игрока 60 миллионов евро и отдать двух игроков молодежного состава.
Стоит отметить, что хавбек также входит в сферу интересов "Интера", "Милана" и "Ювентуса".
В нынешнем сезоне 19-летний Тонали провел за "Брешию" 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14