"Барселона" готова заплатить крупную сумму и отдать двух игроков за "нового Пирло"

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"Барселона" готова заплатить крупную сумму и отдать двух игроков за "нового Пирло"

"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику "Брешии" Сандро Тонали, которого называют "новым Пирло", сообщает Corrierre della Sera.

По сведениям издания, каталонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Барселона" готова заплатить за игрока 60 миллионов евро и отдать двух игроков молодежного состава.

Стоит отметить, что хавбек также входит в сферу интересов "Интера", "Милана" и "Ювентуса".

В нынешнем сезоне 19-летний Тонали провел за "Брешию" 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Маразм Хрысти Пеналду прогрессирует все больше и больше! Когда уже усмирят эту ничтожную шавку... Visca el Barca!

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Уважаемый Админ. Как вы думаете, пользователям вашего сайта приятно ежедневно на новостях про Месси и Барсу читать такое? =====================================Первоклашка с крутым нравом. Месси - не только провокатор и мразь, картонная шавка и метровое чучело!Он - симулянт,какого свет не видал около 100 лет! Мошенник,ничитожество,наркодилер,диктатор с комплексами "маленького человека" - это всё Лео!

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

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Дмитрий Владимиpович
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Дмитрий Владимиpович
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Дмитрий Владимиpович
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Дмитрий Владимиpович
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Дмитрий Владимиpович
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Дмитрий Владимиpович
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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

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Дмитрий Владимиpович
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Дмитрий Владимиpович
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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Уважаемый Админ. Как вы думаете, пользователям вашего сайта приятно ежедневно на новостях про Месси и Барсу читать такое? =====================================Первоклашка с крутым нравом. Месси - не только провокатор и мразь, картонная шавка и метровое чучело!Он - симулянт,какого свет не видал около 100 лет! Мошенник,ничитожество,наркодилер,диктатор с комплексами "маленького человека" - это всё Лео!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Брехня!Барса в новом году нацелена на трансферы стоимостью не меньше 120 млн. евро!На очереди Лаутаро и Неймар!Как мне недавно стало известно из надёжных источников,Лео предпочитает бразильца!

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